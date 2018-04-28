400 yıllık ’kapı’ geleneğini yaşatıyorlar

Marmaris’in Taşlıca Mahallesi’nde 400 yıllık ‘kapı’ geleneği yaşatılıyor. Bu geleneğe göre mahallenin arazileri bir kapıyla ikiye ayrılıyor. Kapının bir tarafındaki toprak nadasa bırakılıp hayvanlar otlatılırken, diğer tarafında...

Marmaris’in Taşlıca Mahallesi’nde 400 yıllık ‘kapı’ geleneği yaşatılıyor. Bu geleneğe göre mahallenin arazileri bir kapıyla ikiye ayrılıyor. Kapının bir tarafındaki toprak nadasa bırakılıp hayvanlar otlatılırken, diğer tarafında ise mahalleli ürün ekip biçiyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi sakinleri üretimi arttırmak ve hayvanların merada rahat beslenmesi için 400 yıl önce başlatılan kapı geleneğini yaşatıyor. 650 nüfuslu Taşlıca sakinleri, ortak aldıkları kararla gelenekleri günümüze kadar getirmişler. Toprakları ikiye bölen kapının bir tarafında toprak nadasa bırakılıp, hayvanlar rahatça otlanırken diğer tarafta ise köylü ürün ekip biçiyor. Ekimin yapıldığı alana hayvanların girmesi 7 ay boyunca yasaklanıyor.

Kapı geleneğini yaşattıklarından dolayı memnun olduklarını belirten çiftçi Erol Demircan şöyle konuştu: “Köyümüzde atalarımızdan öğrendiğimiz örf ve adetlere göre yaşıyoruz. Kapının bir tarafında hayvanların rahatça hareket edebileceği nadas alanı, diğer tarafında ise mahalle sakinlerimiz buğday, arpa gibi ürünlerini rahatça üretiyor. Köylü arazinin etrafını çitle çevirme ihtiyacı duymadan rahatça ürününü üretiyor. Diğer tarafta ise hayvanların otlandığı toprağa gübrelerini bırakarak toprağın verimli olmasına katkı sağlıyor. Bu gelenekle ürünlerde verimlilik artıyor.”

Türkiye’de iki yerde bu geleneğin yaşatıldığını söyleyen Demircan, “Çanakkale’den Hatay’a kadar gezen bir doğa grubunun verdiği bilgiye göre Türkiye’de bu geleneği yaşatan 2 yer kalmış. Biri Taşlıca Mahallesi biri de Çanakkale’de bir yer. Bu 400 yıllık bir gelenek” dedi.

Mahalle sakini Ali Çakır ise köy kurulduğundan beri bu geleneği yaşattıklarını söyledi.