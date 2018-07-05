450 Gönüllü Turizm Elçisi Tarihi Yarımada için iş başı yaptı

Fatih’in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, 9’uncu kez start aldı. 2 bin öğrencinin başvurduğu projede yazılı ve sözlü mülakatları geçen 450...

Fatih’in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, 9’uncu kez start aldı. 2 bin öğrencinin başvurduğu projede yazılı ve sözlü mülakatları geçen 450 öğrenci gönüllü turizm elçisi ilçenin çeşitli noktalarında yerini aldı.

Fatih’in tarihi, sosyal ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla Fatih Belediyesi’nin başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri Projesi 9’uncu kez start aldı. Ayasofya Meydanı’nda düzenlenen törene Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, turizm elçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Suver, projeyle dünyanın dört bir yanından tarihi yarımadayı ziyarete gelen turistlere yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Türkiye’nin turizm alanında önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Suver, gençlerin görevinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Ardından 2 bin öğrenci arasından seçilerek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan 450 öğrenci turistlere yardımcı olmak amacıyla görev yerlerine hareket etti.

“Hepsi önceden yazılı bir sınava tabi tutuluyor”

Fatih’in görülmesi gereken birçok tarihi güzelliğe ev sahipliği yaptığını bu noktada projenin turistlere yardımcı olmak adına önemli olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “ Hepsi önceden yazılı bir sınava tabi tutuluyor. Sonra mülakat yapılıyor. Gündelik hayatta konuşulabilecek düzeyde bir dil seviyesi tespit ediliyor. Ondan sonrada tarihi yarımada gezdiriliyor ve her eserle ilgili bilgi veriliyor. Dolayısıyla gönüllülerimiz hep kültür tarihi bakımından bir bilgi düzeyine erişmiş oluyor. Dillerini geliştirme gibi bir fırsat da yakalamış oluyorlar. Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Çince, Rusça, Japonca, dillerini biliyorlar. Eylül’ün ortalarına kadar bugün başlatıyoruz yaklaşık 3 ay gibi bir süre projemiz sürüyor” dedi.

“Bir ülkeye gitmeden canlı canlı yüzlerce insanla konuşma ihtimaliniz var”

Dünyanın farklı ülkelerinden Fatih’i görmeye gelen insanlara ilçeyi tanıtmanın çok önemli bir görev olduğunu ve kendilerine de önemli katkılar sağladığını ifade eden Gönüllü Turizm Elçisi Yaşar Duran, “Ben İngilizce biraz da İtalyanca biliyorum. Bir ülkeye gitmeden canlı canlı yüzlerce insanla konuşma ihtimaliniz var” diye konuştu.

"İngilizcenizi ve kendinizi geliştiriyorsunuz”

Projede görev alarak hem yabancı dilini geliştirdiğini hem de turistlere yardımcı olduğunu belirten Gönüllü Turizm Elçisi öğrencilerden Müjde Balcı, “Turist rehberiyiz burada yarımadadaki turistlere yardım ediyoruz. Daha önce yapmamıştım bu sene ilk senem, çok güzel başka bakış açılarını tanıyorsunuz. Başka dünyalara girip, farklı farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Aynı zamanda İngilizcenizi ve kendinizi geliştiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yaşları 14 ile 30 arasında değişen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan turizm elçileri Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacak. Üzerlerinde "Ask Me/Bana Sor" yazılı giysiler bulunan turizm elçileri İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca, Çince dillerinde turistlere yardımcı olacaklar. Proje kapsamında görev yapan öğrenciler 8 Eylül Cuma gününe kadar turistlerle buluşacak.