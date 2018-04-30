47 yıl tek gözüyle demir ustalığı yaptı

Bilecik’te 80 yaşında olan ve 55 yıl demircilik yapan Ali Güler, mesleği uğruna gözünü bile kaybetmesine rağmen sanatını sürdürüyor. 47 yıl tek gözüyle demir ustalığı yapan yaşlı adam şimdi ise; Yaşayan Şehir Müzesi Zenaatlar Bölümüne ’Demirci’ kısmında gelen ziyaretçilere mesleğinin "Ehl-i Sanat"ı tecrübelerini anlatıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi Zenaatlar Bölümüne ’Demirci’ kısmında gelen ziyaretçilere mesleğinin "Ehl-i Sanat"ı tecrübelerini anlatan 80 yaşındaki Ali Güler, mesleği uğruna bir gözünden oldu. Müzenin konumu gereği mesleğini tatbikatlı değil de sözlü olarak gelen ziyaretçilere anlatan Güler, bu işe askerden geldikten sonra başladığını söyledi. 1961 yılında başladığı mesleğine 2016 yılında son verdiğini ve mesleğin 8’inci yılında bir demir parçası kaçması sebebiyle gözünü kaybettiğini anlatan Ali Güler, "Aşağı yukarı 60 senedir bu işi yapıyorum. Askerden geldikten sonra ilk olarak tenekecilik, ardından da sobacılık yaptım. Ondan sonra demirciliğe başladı. Mesleğimin 8’inci yılında gözüme bir demir parçası geldi. O zamanlar tedavi için bu kara alet ve bir şey yoktu. Gözüme mercekten baktılar ve gözümün içinde kalan bir demir parçası yüzünden gözümü kaybettim. O yıllarda şimdiki teknoloji olmadığı için gözümü kaybettim. Şimdi olsa olmazdı. Ondan sonra devamlı çalıştım. Yine de bırakmadım Allah’a çok şükür. Bugün de burada müzeye gelen ziyaretçilerime hayat hikayemi ve mesleğimin püf noktalarını anlatıyorum" dedi.

"Demircilik mesleği hakkında bildiklerini ziyaretçilere anlatıyor"

Yaşayan Şehir Müzesi Müdüresi Yurdanur Kırlı ise, bu meslek gereği demiri ateşte döverek şekil verdiklerini ve müzede bu işi yapamayacaklarını anlatarak, "Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nin içerisinde bulunan odaları yaşatmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Şuan "Ehl-i Sanat" etkinliklerinde demirci ustamız burada. Ali amcamız müzeye gelen ziyaretçilere demircilik hakkındaki yaşadığı olayları anlatacak ve buradaki demirci odasının içinde bulunan malzemelerini de aynı zamanda tanıtımını yapacak. Çünkü maalesefki müzeye gelen ziyaretçiler demircilik mesleğinde kullanılan aletlerin hiç birinin ismini ya da kullanım amaçlarını bilmemekte. Biz özellikle bunları anlatmak ve yaşatmak amacıyla Ali ustamızı buraya çağırdık ve müzeye gelen ziyaretçilerimize de demircilik hakkında anlatımlar yapmaktadır" dedi.