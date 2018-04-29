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29 Nisan 2018 Pazar 13:53

478. Mesir Macunu Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Manisa’da 478’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

478. Mesir Macunu Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
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Manisa’da 478’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren 478’nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Hükümet Konağı önünden Sultan Camii’ne kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, yabancı ülkelerin delegasyonları, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Kortej yürüyüşüne Manisa Belediyesi mehter takımı da eşlik ederken, kortejde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri ile tarihi şahsiyetler temsil edildi. Temsili Hafsa Sultan’ı ve Merkez Efendi’yi de Manisa Büyükşehir Belediyesi tiyatro oyuncuları canlandırdı. Protokol ve çok sayıda vatandaş, Hükümet Konağı önünden Sultan Camii’ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında protokol üyeleri, evlerinin balkonunda ve yolun kenarlarında toplanan halkı selamladı. Kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Yoğun güvenlik önlemi

Bu yıl 6 ton mesir macununun saçılacağı 478’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Festivalde çevre illerden gelen 4 bin polis, büyükşehirden 65 zabıta, Şehzadeler Belediyesinden 45 zabıta memurunun yanı sıra 400 de özel güvenlik görevlisi yer alıyor.
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