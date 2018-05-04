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01 Mayıs 2018 Salı 12:59

4.kattan düşmek üzere olan kedi son anda yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir binanın 4. kat balkonunda mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erini görünce düz duvara tırmanarak çatıya kaçmak istedi. İtfaiye eri, tırmandığı duvardan düşmek üzere olan kediyi son...

4.kattan düşmek üzere olan kedi son anda yakalandı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir binanın 4. kat balkonunda mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erini görünce düz duvara tırmanarak çatıya kaçmak istedi. İtfaiye eri, tırmandığı duvardan düşmek üzere olan kediyi son anda yakaladı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 4. katında kapalı iş yerinin balkonunda mahsur kalan kendinin sesi bölge esnafını harekete geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine geldi.

İş yeri kapılarının açık olmaması üzerine itfaiye merdiveni ile balkona uzanan itfaiye erini gören kedi panik yaşadı. Kaçacak yer bulamayan kedi, binanın dış cephe duvarına tırmanarak çatıya kaçmak istedi. İtfaiye eri, tırmandığı duvardan düşmek üzere olan kediyi son anda yakaladı. Kedinin duvara tırmandığı anlarda vatandaşların yüreği ağızlarına geldi.

Çuvala konan kedi, yere indirildi. Kedi, çuval açılır açılmaz kayıplara karıştı.
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