5 bin göçmen Musul’a geri döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, son 3 gün içerisinde 4 bin 878 göçmenin Musul’daki evlerine geri döndüğünü duyurdu.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, son 3 gün içerisinde 4 bin 878 göçmenin Musul’daki evlerine geri döndüğünü duyurdu.

DEAŞ’ın Musul’u 2014’te işgal etmesiyle kaçan Iraklılar evlerine geri dönmeye devam ediyor. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, son 3 gün içerisinde 4 bin 878 göçmenin Musul’a geri döndüğünü bildirdi. Açıklamada, “Göçmenler kent merkezi, Şırkat, Hadar, Baac, Telafer, Rabia, Kayravan, Zummar, Telabta, Baduş ve diğer bölgelerdeki evlerine geri döndü” ifadeleri kullanıldı.

Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesi, ülke tarihinin en büyük iç göç dalgasının yaşanmasına neden olmuştu.