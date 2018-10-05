5 gündür sokakta yaşam mücadelesi veren 7 kişilik aileye yardım eli

Kırıkkale’de evi ve minibüsü yanan 7 kişilik bir aile 5 gündür sokakta yatarak yaşam mücadelesi verdi. Yardıma muhtaç ailenin durumunu öğrenen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ailenin imdadına yetişti.

Kırıkkale’de 1 Ekim Pazartesi günü Selim Özer Mahallesinde çıkan yangında Yıldız ailesine ait tek katlı ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Hurda ve kâğıt toplayarak geçimini sağlayan sosyal güvencesi olamayan Murat Yıldız’ın (40) ekmek teknesi olan minibüsü de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evsiz kalan anne ve baba 2’si özürlü 5 çocuğuyla birlikte, 5 gündür sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri soğukta üşümemeleri için yaktıkları ateş ile ısınan Yıldız ailesine, komşuları yardım ediyor. 5 gündür yardım bekleyen ailenin imdadına ise AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen yetişti. Kullanılamaz hale gelen ahşap evde incelemelerde bulunan Başkan Dağdelen, Kırıkkale Valisini ve ilgili kurum müdürlerini arayarak Yıldız ailesinin durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Dağdelen, evsiz kalan aileyi konaklamaları için bir otele yerleştirdi. Otele yerleşen Yıldız ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’e teşekkür etti.

Yıldız ailesinin çok büyük bir facia atlattığını ifade eden Başkan Dağdelen, “Evlerinde büyük bir yangın çıktı. Allah’ın lütfu ile ailenin hiçbir ferdi, çok büyük bir hasar almadan yaralanmadan yangın felaketinden kurtuldu. Sadece Murat Yıldızın üzerinde bazı yanıklar var. Yangın araçta çıkıyor daha sonra eve sıçrıyor. Bu yangın pazartesi günü gerçekleşiyor. Çevredeki komşularında yetişmesiyle birlikte aile kurtarılıyor gece vakti” dedi.

5 gün boyunca ailenin sokakta kaldığını belirten Dağdelen, “Bir vesileyle bize ulaşıldı. Buraya gelip ailemizi ziyaret etme fırsatımız oldu. Yetkililerle görüştük. Sayın Valimiz ile görüştük. Yıldız ailemizi otele yerleştirdik. Daha sonra gerek AFAD’tan gerekse Sosyal Yardımlaşma Vakfından girişimlerimiz olacak inşallah ailemizin bu en azından evinin tamiri noktasında biz ve hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte yapacağız. Onların tekrardan kendi yuvalarında barınır hale getirmeyi arzı ediyoruz. Biz AK İl Teşkilatı olarak vatandaşlarımız ile her daim birlikteyiz. Onların sıkıntılarında da mutluluklarında da beraberiz. İnşallah en kısa zaman içerisinde de devletimizin güçlü desteği ile bu ailemizin tekrardan yuvalarında huzur içerisinde yaşamalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Murat Yıldız, “5 gün önce evim yandı. Dışarıdayız, il başkanımız yardım etti. İşi gücü rast gelsin” dedi.

5 gün önce evlerinin yandığını ifade eden Ayten Yıldız, “5 gündür dışarıdayız. Komşuların yardımıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Sağ olsun il başkanımız geldi bize destek çıktı ağabeylik, babalık yaptı. Allah razı olsun ondan o bizi görmeyeydi, sesimizi duymasaydı halen engelli çocuğum ile dışarıda idik. Allah razı olsun ki il başkanımız destek çıktı” dedi.