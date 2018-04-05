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29 Nisan 2018 Pazar 09:32

5 yaşındaki çocuk yavru kuşun hayatını kurtardı

TOKAT (İHA) – Tokat’ta Enes adındaki küçük çocuk, yuvasından düşen yavru kuşun dedesinin yardımıyla yuvasına konulmasını sağladı.Tokat’ın Zile ilçesi Dinçerler Caddesi’nde yuvasından düşen kuşu gören 5 yaşındaki Enes Palabıyık,...

5 yaşındaki çocuk yavru kuşun hayatını kurtardı
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TOKAT (İHA) – Tokat’ta Enes adındaki küçük çocuk, yuvasından düşen yavru kuşun dedesinin yardımıyla yuvasına konulmasını sağladı.

Tokat’ın Zile ilçesi Dinçerler Caddesi’nde yuvasından düşen kuşu gören 5 yaşındaki Enes Palabıyık, durumu dedesine haber verdi. Dedesinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle yuvasından düşen güvercin yavrusu yuvasına tekrar konuldu. Küçük çocuk bir yavru kuşun hayatını kurtarmış oldu.
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