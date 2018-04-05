TOKAT (İHA) – Tokat’ta Enes adındaki küçük çocuk, yuvasından düşen yavru kuşun dedesinin yardımıyla yuvasına konulmasını sağladı.Tokat’ın Zile ilçesi Dinçerler Caddesi’nde yuvasından düşen kuşu gören 5 yaşındaki Enes Palabıyık, durumu dedesine haber verdi. Dedesinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle yuvasından düşen güvercin yavrusu yuvasına tekrar konuldu. Küçük çocuk bir yavru kuşun hayatını kurtarmış oldu.
5 yaşındaki çocuk yavru kuşun hayatını kurtardı
TOKAT (İHA) – Tokat’ta Enes adındaki küçük çocuk, yuvasından düşen yavru kuşun dedesinin yardımıyla yuvasına konulmasını sağladı.Tokat’ın Zile ilçesi Dinçerler Caddesi’nde yuvasından düşen kuşu gören 5 yaşındaki Enes Palabıyık,...