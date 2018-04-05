5 yaşındaki çocuk yavru kuşun hayatını kurtardı

Tokat’ın Zile ilçesi Dinçerler Caddesi’nde yuvasından düşen kuşu gören 5 yaşındaki Enes Palabıyık, durumu dedesine haber verdi. Dedesinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle yuvasından düşen güvercin yavrusu yuvasına tekrar konuldu. Küçük çocuk bir yavru kuşun hayatını kurtarmış oldu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.