5 yıl sonra davulla zurnayla tekrar açıldı

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde 5 yıldır kapalı durumda bulunan Jandarma Karakol Komutanlığı binası davullu zurnalı törenle tekrar hizmete açıldı.

Tokat-Sivas Karayolu T Tipi Cezaevi yanında hizmet vermekte iken 2013 yılında kapatılan jandarma karakolu binası atıl durumda bulunuyordu. Çamlıbel Belediyesi’nin de desteği ile girişime geçilerek karakol hizmet binası onarım yapılarak 5 yıl aradan sonra tekrar hizmete açıldı. Törene katılanlar girişte davulla zurna ile karşılanırken, açılış Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeral Hasan Koçyiğit ve Tokat protokolünün katılımı ile yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 1973 yılında kurulan 2013 yılında kapatılan Çamlıbel Jandarma Karakol Komutanlığının bölgede yaşanan ihtiyaç nedeni ile İçişleri Bakanlığının onayı ile tekrar açılma gereği duyulduğunu kaydetti. Açılışla ilgili bir anısını dile getiren Albay Arıkan, göreve yeni başladığında Çamlıbel Belediye Başkanı ziyaretin aralarında geçen bir konuşmayı hatırlatarak, başkan bey ’Karakol ne zaman açılacak’ diye sordu. Bende kendisine İnşallah görev sürem yeterse açacağım demiştim siyasiler gibi. Söyledim yaptım, oldu. Başkanım hayırlı olsun" dedi.

Törene katılan öğrenciler ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeral Hasan Koçyiğit karakol binasının tadilatında desteklerinden dolayı Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül’e plaket takdim etti. Folklor gösterilerinin ardından kurdele kesilerek Jandarma Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı. Bina gezildikten sonra dualarla kurban kesilerek davetlilere çeşitli ikramlar yapıldı.