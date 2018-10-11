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11 Ekim 2018 Perşembe 17:45

50 yıl sonra aynı yerde futbol oynadılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Sanat Okulu olarak 1965 yılında açılan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk mezunları, 50 yıl sonra bir araya geldi.Okuldan mezun olan öğrenciler, 50 yıl sonra farklı illerden gelerek Dörtçelik...

50 yıl sonra aynı yerde futbol oynadılar
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Sanat Okulu olarak 1965 yılında açılan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk mezunları, 50 yıl sonra bir araya geldi.

Okuldan mezun olan öğrenciler, 50 yıl sonra farklı illerden gelerek Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla hizmet veren okullarında bir araya geldiler. Aynı zamanda futbol takımında da forma giyen öğrenciler, okulun bahçesinde bulunan futbol sahasında eski günlerdeki gibi formalarını giyip futbol oynadı.

Öğrenciler adına konuşan Şükrü Kelebek, “İnegöl Sanat Okulu’nun ilk kadrosundan arkadaşlarla bir araya geldik. Okulumuzun bahçesinde maziyi yad edelim istedik. Çok hatıralarımız var. Kendi elimizle diktiğimiz ağaçları gördük. Bu güzelliği yaşamak istedik. Farklı şehirlerden toplanarak böyle bir gün yaşadık. Çok memnun olduk. O günlerden bugüne değişenler oldu. İlk mezunların bu okula çok büyük emekleri oldu. Meslek öğrendik ve hiç sıkıntı çekmeden yaşadık. Bu okul İnegöl’ün ilk lisesi. Bundan bir sene sonra İnegöl Lisesi açılmıştı. Yaşayan ilk ve tek meslek lisesi. Bizde burayı yaşatmak istiyoruz. En büyük dileğimiz buranın korunmasıdır. Okulun bahçesinde bulunan sahanın betonlaşmasını istemiyoruz. Buranın spor sahası olarak durmasını ve ilçe halkının burada spor yapmasını istiyoruz” dedi.

OKUL DAĞITILMIŞ

1985 yılında okulda okul müdürlüğü yapan Musa Cankat ise “Bu okulun temelinde bu öğrencilerin alın teri vardır. 50 yıl sonra görüyoruz ki bu okulu dağıtmışlar. Türkiye’nin ihtiyacı, üreten eleman yetiştirmektir. Buradaki öğrencilerin hepsi burayı bitirdikten sonra üretimin içinde görev aldılar, ülkeye bir şeyler kattılar” diye konuştu.
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