50 yıldır su içmiyor

VAN (İHA) – Van’ın Saray ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İhsan Duran 50 yıldır su içmediğini iddia etti.

İran sınırındaki Saray ilçesinin Kekikdüzü Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki İhsan Duran, su ihtiyacını çay içerek karşılıyor. Bir bardak bile su içtiğini hatırlamadığını ifade eden Duran, “Su ihtiyacını sadece çay içerek karşılıyorum. Su kullanımını abdest almak için ve banyo yapmak için kullanıyorum” dedi.

Hayatında hiç hastaneye de gitmediğini ifade eden Duran, “Benim yaylam var, orada şifalı otlardan ilaç yaparak hastalığımı tedavi ediyorum” ifadelerini kullandı.