50 yıllık futbol ayakkabısını saklıyor

Emekli Başçavuş Hacı Yalçın (70), gençlik yıllarında futbol müsabakalarında kullandığı ayakkabısına gözü gibi bakıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Hacı Yalçın, tam 50 yıl önce amatör liglerde top koşturdu. Yalçın, dönemin Kahramanmaraş’ında imkanların kısıtlı olmasına rağmen futbol tutkusunu yıllardır devam ettirdi.

Kentte bulunan birçok amatör kulüpte futbol oynayan Yalçın, yıllar önce giydiği ayakkabısını ise gözü gibi saklamaya devam ediyor.

Futbol ayakkabısının çivilerini çakmakta kullandığı örs ve çekici de saklayan Yalçın, futbol oynadığı döneme ait fotoğraflarda arşivinde bulunduruyor.

Yıllar önce oynadığı futbol müsabakalarında giyilen ayakkabısını arzu edene vereceğini söyleyen Hacı Yalçın, “Ayakkabıları kulübümüz verirdi bize ve maçlarda giyerdik. Bunları muhafaza etmeye çalışırdık ve giyerdik. Müsabakalar sonunda evimize gelir ayakkabımızı temizler saklardık. Ayakkabım bende 1970’ten beri saklı duruyor. Görev yaptığım yıllarda da belirli zamanlarda çıkarıp ayağıma giydikten sonra futbol oynardım. Arzu edenler var ise meraklıları varsa verebilirim. Futbol Federasyonunun Amatör Küme Şubesi arzu ederse verebilirim. 67-68’li yıllarda Batıpark Spor Sahasında taşlı yollarda müsabakalarımız yapardık. O zamanlar seyirciler futbolculara hiç müdahale etmez ve kavgasız gürültüsüz maçlar yapardık” diye konuştu.