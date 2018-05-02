57. Alay Sancağı Rize’de

Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay’ın temsili sancağı, 1 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde olacak.

19 Mayıs Üniversitesi’nde bulunan 57. Alayın temsili sancağı Rize’ye geldi. 57. Alay’ın temsili sancağı, geçen yıl emanet edilen 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından törenle, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyine teslim edildi. Öğrenci konseyi başkanı Recep Tayyip Balıkçılar sancağı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a teslim etti.

Törende konuşan Rektör Karaman “Bugün gurur verici mutlu bir gündür. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak 57. Alay’ın temsili sancağını teslim alıyoruz. Biliyorsunuz 57. Alay Çanakkale Savaşları’nın başlangıcı olan ilk Anzak çıkarmasına karşı duran piyade alayıdır. Bu alaydaki askerlerin tamamı şehit olmasına rağmen sancak teslim edilmemiştir. Onun için 57. Alay sancağı kahramanlık timsalidir. Geçen sene 19 Mayıs Üniversitesi teslim almıştı, bir yıl onlarda kaldı, Conkbayırı’nda düzenlenen törenle 19 Mayıs Üniversitesi’nden, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrenci konseyi teslim aldı. Bugünde üniversitemiz rektörlüğüne teslim ediyorlar. Biz şahsım ve üniversitemiz olarak büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu kahramanlık timsali olan sancağı büyük bir özveriyle ve gururla bir yıl içinde muhafaza edeceğiz, taşıyacağız, öğrencilerimize destanını anlatacağız, inşallah öğrencilerimizde, milli birlik dayanışma anlamındaki bilinçte oluşmuş olacak” dedi.