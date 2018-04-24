57. Alay’da anma töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.Tören saygı duruşu, saygı atışı ve...

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, anıta çelenk koydu. Törende Çanakkale şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Duaların ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Albay Serhat Demirbaş, “57. Alay Çanakkale Savaşları’nın sembolü. Çanakkale’de çarpışan kahramanların her biri de 57’nci Alay’ın birer ferdi olmuştur. Bundan tam 103 yıl önce Çanaklale’de gerçekleşen muharebeler, tarihin akışını değiştiren ve destanlaşan başarılarla doludur. Kahraman şehitlerimiz; yattığınız bu topraklarda rahat uyunuz. Bizler gücümüzü, manevi varlığımızdan ve asil ruhlarından alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, ‘Vatan sana canım feda’ diyen Mehmetçikler ve ‘Vatan sağolsun’ diyen analar var oldukça dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimizi ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir. Bu vesile ile başta Çanakkale muharebelerinin muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve buraya uzak diyarlardan gelerek aziz şehitlerimiz ile koyun koyuna yatan bütün kahramanların hatıralarını da bir kez daha yad ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, anı defterini imzaladı. Şehitliğe karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi. Törene Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri erkan katıldı.