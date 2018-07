6 ay içerisinde ameliyat olmazsa ayakları kesilecek

Mardin’de yaşayan 3 yaşındaki Abdullah Çiçek, nadir görülen çift taraflı kaval kemiği eksikliği hastası. Çiçek’in ayaklarının kesilmemesi ve yürüyebilmesi için 6 ay içerisinde ameliyat edilmesi gerekiyor. Dubai’de yapılacak ameliyat için 4 milyon liraya ihtiyaç duyan ve valilik izniyle kampanya başlatan aile, çocukları için yardım bekliyor.

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde ikamet eden Çiçek ailesinin 3 yaşındaki çocuğu Abdullah Çiçek, nadir görülen çift taraflı kaval kemiği eksikliği hastalığı nedeniyle yürüyemediği gibi ayaklarının kesilmesi riskiyle karşı karşıya. 6 ay içerisinde ameliyat edilmesi gereken Çiçek için 4 milyon liraya ihtiyaç duyuluyor. Valilik izniyle para toplama kampanyası başlatan aile, hayırseverlerden destek bekliyor.

Oğlunun doğuştan engelli olduğunu dile getiren Baba Hasan Çiçek, “Türkiye’nin her yerini gezdim. Baltalimanı, Haccetepe, Numune Hastanesine gittim. Nereye gittiysem çocuğumun iki ayağının kesilmesi ve protez takılması gerektiğini söylediler. Anne baba olarak bunu kabullenemedik. En sonunda Mersin’de yaşayan ve Dubai’de ameliyat edilen bir ailenin çocuğu Furkan Eymen bize umut oldu. Ramazan Bayramı’nda arabamızı satarak Dubai’de Alman asıllı Profesör Dr. Michael Veber isimli bir doktora gittik. Mersin’deki çocuğu tedavi etti ve bu çocuk şu an yürüyor. Neden bizimki olmasın diye düşündük. Muayene etti ve yürüyebileceğini söyledi. Buna garanti veriyor. Tabii altı büyük ameliyat geçirecek. Çocuğumun her iki ayağında kaval kemiği, diz kapakları yok. Her iki eli de kelebek şeklinde ve 2 parmağı bulunuyor. Çocuğum elleri üzerinde yürüyor. Elleri bazen kan çıkarıyor. Doktor, tedavi için 875 bin dolar yani 4 milyon lira gerektiğini söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Diyanet Başkanlığında görevli din görevlilerine seslenen baba Hasan Çiçek, "Cumhurbaşkanımız ve ilk devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardımlarını bekliyoruz. Daha sonra kendi kurumumdan çalıştığım Diyanet İşleri Başkanlığında gönüllü kardeşlerimden hepsinden yardımlarını bekliyorum. İnşallah kendi çocuğum da yürüyecek ve buna hepimiz şahitlik edeceğiz” diye konuştu.

"Oğlum yürümek istiyor"

Anne Şemsihan Çiçek ise çocuğunun ilk adımlarını görmek istediğini ifade ederek, "Oğlum yürümek istiyor. Bazen balkondan arkadaşlarına baktığında ağlıyor. ‘Niye ben de yürüyemiyorum, Top oynamak istiyorum’ diyor. Geceleri bazen sabahlıyoruz, ayaklarından ellerinden kan geliyor. Sadece yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Doktor, ameliyatın 4 milyona mal olacağını söyledi. Damlaya damlaya göl olur. Lütfen bir damlayı da oğlum için bekliyorum” şeklinde konuştu.