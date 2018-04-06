6 aylık iş için kuyruğa girdiler

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 3 bin kişiye iş imkanı sağlanacağının açıklanmasının ardından izdiham oluştu.Başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu yapmak...

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 3 bin kişiye iş imkanı sağlanacağının açıklanmasının ardından izdiham oluştu.

Başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR Trabzon İl Müdürlüğü binası önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Saat 08.00’den itibaren izdiham olmaması için gruplar halinde alınmaya başlayan vatandaşlar arasında zaman zaman arbedeler yaşandı. İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler ve kamu kurumlarda 6 ay geçici süreyle 3 bin kişinin istihdam edilmesi için başlatılan çalışmaya çok sayıda başvuru yapıldı. İŞKUR binasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girmek isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı.

Öte yandan başvuruların 27 Nisan günü sona ereceği öğrenildi.