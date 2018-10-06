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12 Ekim 2018 Cuma 11:10

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk mezarı başında anıldı

Türkiye’nin 6.Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, ölümünün 31’inci yılında mezarı başında anıldı.Korutürk’ün Devlet Mezarlığı’ndaki kabrinde yapılan anma törenine ailesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı,...

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk mezarı başında anıldı
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Türkiye’nin 6.Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, ölümünün 31’inci yılında mezarı başında anıldı.

Korutürk’ün Devlet Mezarlığı’ndaki kabrinde yapılan anma törenine ailesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez, Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümamiral Hasan Nihat Doğan ve askeri erkan katıldı. Korutürk’ün özgeçmişinin okunmasının ardından mezarına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören, protokol üyelerinin aileye taziyelerini bildirmesi ile son buldu.

12 Ekim 1987’de vefat eden asker, diplomat ve devlet adamı Korutürk, 6. Cumhurbaşkanı olarak 6 Nisan 1973-6 Nisan 1980 arasında görev yapmıştı.
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