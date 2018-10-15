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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:46

60 Somalili subay Türkiye’de eğitilecek

Somali’deki Türk üsüü TÜRKSOM’dan mezun olan 60 subay ve astsubay öğrenci eğitim için Türkiye’ye yola çıktı.Somali’deki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığından mezun olan 60 subay ve astsubay öğrenci eğitim için Türkiye gitmek...

60 Somalili subay Türkiye'de eğitilecek
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Somali’deki Türk üsüü TÜRKSOM’dan mezun olan 60 subay ve astsubay öğrenci eğitim için Türkiye’ye yola çıktı.

Somali’deki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığından mezun olan 60 subay ve astsubay öğrenci eğitim için Türkiye gitmek üzere bu sabah Adan Abdulle Havalimanından askeri uçakla yola çıktı. Eğitim için Türkiye’ye gidecek olan subay ve astsubay öğrencileri uğurlamak için havalimanına gelen Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Mohamed havalimanında eğitim için Türkiye gidecek askeri öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle hitap eden Savunma Bakanı Mohamed, “Bugün Somali’deki Türk-üssü zorlu eğitimden sonra eğitim görmek için bugün Türkiye’ye gidiyorsunuz bu hem sizin için hem ülkemiz için de çok güzel bir fırsattır, kardeş ülke Türkiye’nin size sağladığı bu imkan çok iyi değerlendirin ve eğitim aldıktan sonra ülkenizi dönün” diye konuştu.

Konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Mohamed, “Bugün Türkiye’de eğitim alacak 60 öğrenciyi uğurladık. Bu öğrenciler özelikle Türk-üssü TÜRKSOM Mezun askeri öğrencilerdir. Eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye gidecek olan askerlerimize başarılılar dileriz” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca Türkiye’ye Somali’deki desteklerinden dolay teşekkür etti. Basın açıklamasında Somali hükümetinin daha güçlü bir askeri yapılanmasına kararlılıkla devam edeceğini söyleyen bakan Somali’de bu yöndeki gayreti destekleyen Türk hükumetini tekrar teşekkür etti.

Somali’deki Türk Üssü TURKSOM, Afrika’nın en büyük askeri üssü olma özelliğini taşıyor.
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