Çanakkale’nin Biga ilçesinde 2010 yılında ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ seçilen İrfan Şahin, 63 yıldır kispet yapıyor.

Bigalı kispet ustası 76 yaşındaki İrfan Şahin, 63 yıldır el yapımı kispet üretiyor. UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası çalışmaları dahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2010 yılında ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ seçilen kispet ustası İrfan Şahin, kispetin inceliklerini gelen konuklarına anlatıyor.

Yaşayan insan hazinesi seçilen 25 kişiden biri olan İrfan Şahin, “Keşke daha genç olsam da Kırkpınar’daki pehlivanlara, Recep Kara, Orhan Okur, İsmail Balaban, Ali Gürbüz’e kispet diksem. Onlarla ilgimi kesmiyorum. Her zaman güreşlerde görüşürüz, elimi öperler. Çünkü onlar babadan, dededen pehlivan. Ali Gürbüz’ün dedesine, babasına kispet diktim. Ondan dolayı beni tanıdıkları için sevgi ve saygı gösteriyorlar. Yeniden dünyaya gelsem yine aynı sanatı yapardım. Kimsenin ulaşamadığı baş pehlivanlar bizim ayağımıza geliyor. Kispet pehlivanın en güvendiği yol arkadaşıdır. Kispet sayesinde Süleyman Demirel ile tanışma imkanım oldu. Kendisinin bedenine göre kispet yaptım. Aradan zaman geçti Turgut Özal yağlı güreşe meraklıydı. Kendisine özel bir kispet yaptım. O kispetler şu anda Ankara’da müzede duruyor. Şu anki cumhurbaşkanımız başbakan iken ölçülerini aldım, özel olarak kispet yaptım. Kendisi ile tanışma imkanı buldum" diye konuştu.

1 ay önce çırağı Mehmet Derse’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olan Şahin, "Benden on yaş küçüktü. Şu anda 4 tane çırağım kaldı. En faal çalışan, beninle irtibatını kesmeyen Samsun’da Uğur Keser usta. Türkiye’deki yağlı güreş pehlivanlarının yüzde 80’ine kispet diken tek ustadır. Diğer çıraklarım ise Antalya, Denizli ve Edirne’de ancak onlar bölgelerinde çalışıyorlar. Ben yakın zamana kadar kispet yaptım, ancak 2 yıldan bu yana büyük kispet yapamıyorum. Doktorum müsaade etmiyor. Daha ziyade maket kispetler ile zamanımı değerlendiriyorum. Hediyelik kispetlerim çok rağbet görüyor. Türkiye’nin dört bir yanından bu mesleğe ilgi duyan misafirlerimi ağırlıyorum" şeklinde konuştu.