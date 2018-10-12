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12 Ekim 2018 Cuma 10:19

65 yıldır ekmeğini tıraş yaparak kazanıyor

Eskişehir’de yaşayan 80 yaşındaki İsmail Özden, 65 yıldır ekmeğini tıraş yaparak kazanıyor.Seyitgazi ilçesinde bulunan dükkanında çeğrek asırı hayli geride bırakan İsmail Özden, 100 yaşına kadar mesleğine devam etmek istiyor. Yeni...

65 yıldır ekmeğini tıraş yaparak kazanıyor
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Eskişehir’de yaşayan 80 yaşındaki İsmail Özden, 65 yıldır ekmeğini tıraş yaparak kazanıyor.

Seyitgazi ilçesinde bulunan dükkanında çeğrek asırı hayli geride bırakan İsmail Özden, 100 yaşına kadar mesleğine devam etmek istiyor. Yeni açılan berber salonlarında bulunan bir çok imkandan dolayı genç müşterilerini kaybettiğini belirten Özden, yaşıtlarının kendisinden vazgeçmediğini anlattı. Küçük dükkanında yaptığı tıraşlar sayesinde 3 çocuk büyüttüğünü aktaran Özden, "65 senedir berberlik yapıyorum, memnunum ve çalışıyorum. Ben küçük yaşta dayılarımın yanında yetiştim. İşe erken başladım. İlkokula giderken çantalarını taşıyordum. Onlar tıraş ediyordu, ben de çantalarını taşıyordum. Öyle başladı ve üçü de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sebep oldular bana, ben bu meslekten çok para kazandım. Yine de devam ediyorum. 1958’de kendi dükkanımı açtım. 1960’ta askere gittim geldim devam ediyorum" dedi.

Müşterilerden memnun olduğunu, uysal olan yaşlı kişilerin ekseriyette tecrübeli kişiler olduğunu anlatan İsmail Özden, şunları anlattı;

"Bana yardımcı oluyorlar, katkı sağlıyorlar. ’Bırakma biz kime gideriz, sen devam et biz geleceğiz’ diyorlar. 100’ü bulayım diyorum ben, 100 yaşımı doldurayım diyorum. 80’e girdik 20 sene daha yaşarsam 100 oluyor işte. 90-95’i bulayım en azından. Şikayetim yok ve sağlığım iyi. Şimdiki dükkanlar tabi yıkamalı ve genç çocuklar yetişiyor. Ben de yıkama yok. Dükkanım normal ve bakımlı değil."
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