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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:17

660 metrekarelik dev Türk bayrağını 20 günde tamamladılar

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 660 metrekare parke taşı üzerinde çizilen Türk bayrağı için 6 kişi 20 gün boyunca çalışarak 3 ton boya kullandı.Vadi Doğa Aktiviteleri Derneği (VADAK) öncülüğünde Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir çok...

660 metrekarelik dev Türk bayrağını 20 günde tamamladılar
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde 660 metrekare parke taşı üzerinde çizilen Türk bayrağı için 6 kişi 20 gün boyunca çalışarak 3 ton boya kullandı.

Vadi Doğa Aktiviteleri Derneği (VADAK) öncülüğünde Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir çok kurum ve kuruluşun da desteğiyle boş bir tepede, 660 metrekare genişliğinde dev bir Türk bayrağı oluşturuldu. 20 günde tamamlanan proje kapsamında, bayrağın oluşturulduğu tepeye bir çok yeni yol açıldı. Kamyonlarla tonlarca kilit parke taşı taşındı ve bu taşlarla 660 metrekare genişliğinde düz bir alan oluşturuldu. Bu alan üzerinde 3 ton endüstriyel boya kullanarak Türk bayrağı çizildi. 35 bin liraya mal olan proje için 6 kişi 20 gün boyunca aralıksız çalıştı. Bayrağın alt kısmında da 500 adet fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Dev bayrak kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

VADAK Yönetim Kurulu adına Metin Doğruyol, “Suşehri bayrağını seviyor, şehrini güzelleştiriyor” isimli projesi kapsamında harekete geçerek başlattıkları çalışmayı tamamlandıklarını belirterek, “Dernek, kurumlar ve halkın işbirliği ile proje gerçekleştirilmiştir. Proje yapımının ana amaçlarından biri olan, toplumdaki birlik beraberlik duygusunun canlandırılması hedeflenmiş ve başarılı olmuştur. Halk projeye sahip çıkmış ve kısa sürede tamamlanmıştır. Bu sebeple bu işlerin yapımın katkısı olan tüm hemşehrilerime şükranları sunuyorum" dedi.
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