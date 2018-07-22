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22 Temmuz 2018 Pazar 19:43

79 metrelik künefe 5 dakikada tükendi

Hatay’ın ana vatana katılışının 79. yıl dönümüne istinaden 79 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi. Yüzlerce Hataylının katıldığı künefe şöleninde, 79 metrelik künefe tepsileri 5 dakika içerisinde tükendi.Hatay’ın ana vatana...

79 metrelik künefe 5 dakikada tükendi
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Hatay’ın ana vatana katılışının 79. yıl dönümüne istinaden 79 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi. Yüzlerce Hataylının katıldığı künefe şöleninde, 79 metrelik künefe tepsileri 5 dakika içerisinde tükendi.

Hatay’ın ana vatana katılışının 79. yıl dönümü etkinlerinden olan künefe şöleni Antakya’nın Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un katıldığı etkinlikte, 79 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi.

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Savaş, her yıl olduğu gibi bu yılda künefe şölenini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Savaş, "Bugün Hatayımızın ana vatana katılışının 79. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle de Atatürk Caddesi’nde 79 metrelik künefemiz var. Bugünlere biz kolay gelmedik. Bugünlere atalarımızın yaklaşık 16 yıl süren kutsal mücadelesi sonucu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok büyük desteğiyle önce kendimiz 10 ay 20 gün bir devlet olduk. Daha sonra da kendi isteğimizle Türkiye’nin ’Serhat Şehri’ olduk” dedi.

Başkan Lütfü Savaş’ın konuşmalarının ardından ilk künefe protokol tarafından vatandaşlara ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu künefe şölenindeki 79 metrelik künefe kısa sürede tükendi.

Gerçekleşen künefe şenliği, Gürcistan Halk Dansları Grubu’nun gösterileriyle son buldu.
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