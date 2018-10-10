79 yaşındaki traktör ilgi odağı oldu

Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda sergilenen 79 yaşındaki traktör büyük ilgi gördü.

Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’ndaki 1939 model Lanz Bulldog marka traktör ilgi odağı oldu. Gelibolu Antika Traktör Müzesi’nden getirilen ve aslına uygun olarak onarılan sarı renkteki traktörün orijinalliği dikkat çekiyor. Gelibolu Antika Traktör Müzesi Genel Sorumlusu İlyas Mındız, “1939 model Lanz Bulldog marka iki zamanlı bir traktör getirdik. Benzin ve mazotla çalışabiliyor. Halen çalışır vaziyette. Bu traktörü İstanbul Çatalca’da bir köyde bulduk. Atıl durumdaydı ve biz onu aslına uygun olarak onardık. Bazı parçaları Almanya’dan getirildi. Bunun parçaları Almanya’da halen üretiliyor. Ama koleksiyoncular tarafından üretiliyor. Seri üretim söz konusu değil. Bunun fiyatına değer biçemeyiz. Bunun yenisi de üretilmiyor” dedi.

Gelibolu Antika Traktör Müzesi hakkında da kısaca bilgi veren Mındız, “Türkiye’nin ilk ve tek müzesidir. 2014 yılının Temmuz ayında açıldı. Şu anda 66 traktörümüz var. Hafta sonları sergiliyoruz. Halkımıza şu an için ücretsiz, ama yıl başından sonra ücretli olacak. Tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.