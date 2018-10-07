7’den 70’e herkes engellilere farkındalık için koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğinde Run TOFD İstanbul Koşusu düzenlendi. Etkinlikte 7’den 70’e herkes omurilik felçlilerine dikkat çekmek için yarıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğinde Run TOFD İstanbul Koşusu düzenlendi. Etkinlikte 7’den 70’e herkes omurilik felçlilerine dikkat çekmek için yarıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin işbirliğinde "Yol Arkadaşım Olur Musun?’’ sloganı ile 3’üncüsü düzenlenen Run TOFD İstanbul Koşusu’na omurilik felçlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeşilköy sahilinde omurilik felçlileri ile yol arkadaşlarının yanı sıra 7-17 yaş aralığındaki genç ve çocuklar kendi kategorilerinde birinci olabilmek için yarıştı. Sahilde oluşturulan 2, 3, 3.5 kilometrelik parkurlarda yarışan genç ve çocuklar yarışmayı bitirerek madalya kazanırken, engelliler yol arkadaşlarıyla yarışı tamamladı. Omurilik felçlilerine farkındalık oluşturmak için düzenlenen Run TOFD İstanbul Koşusu birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Koşu öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Omurilik Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, “Yaptığımız etkinlikler içinde sportif etkinlikler çok önemli bir yer kaplıyor. O yüzden biz Run TOFD yani Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin koşu kulübünü kurduk. Burada bütün okullarımızın katılımıyla çok güzel bir atmosfer oluştu. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onlarla eğitim çalışmaları yaptığımız gibi spor faaliyetleri de yapıyoruz. Amacımız onların farkındalığını yükseltmek” dedi.

“Bizim amacımız yarış değil farkındalık oluşturmak”

Yol arkadaşı Ceren Çakır’la birlikte yarışmaya katılan Kaan Koçdemir, “Çok mutluyuz, özgürlük için koşacağız. Koşamayanlar için koşuyorum, sizler de isterseniz buna katılabilirsiniz. İddialı değilim, bizim amacımız yarış değil farkındalık oluşturmak” dedi.

Kaan Koçdemir’in yol arkadaşı Ceren Çakır, “Biz Kaan’la uzun süredir birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Onun hayallerini gerçekleştirmek her şeyden daha güzel. Koşamayanlar için koşuyoruz. Sizlerde bu farkındalığa destek olun, bizlerle birlikte her zaman birlikte koşalım” ifadelerini kullandı.

Yol arkadaşı İskender Yıldırım’la birlikte koşuya katılan Ecrin Şifa Karapınar, “Heyecanlıyım, birinci olmak için iddialıyım. Birinci olma konusunda iddialıyım ama benim gibi olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hak eden kazansın” diye konuştu.

İskender Yıldırım ise, “Heyecanını paylaşıyorum bende, onlara yardımcı olmak için buradayım” diye konuştu. Engelli Rıza Can’ın yol arkadaşı olan Ayşenur Tuncay, “Biz Rıza’yla birlikte çok iddialıyız, birlikte finişi bitireceğiz ve çok eğleneceğiz. Biz bu ekibe itici güç olarak katıldık. Biz her sene hem Avrasya Maratonu’nda hem de böyle yarışmalarda birlikte olmaya çalışıyoruz. Biz çok keyif alıyoruz, burada onların heyecanını paylaşmak daha keyifli” şeklinde konuştu.

Ana sınıfı öğrencileri de farkındalık için koştu

Run TOFD İstanbul Koşusu’nda oluşturulan ana sınıfı kategorisi renkli görüntülere sahne oldu. Ana sınıfı öğrencileri, omurilik felçlilerine farkındalık oluşturmak için yarışmaya katıldı. Miniklerin yarışı görenlerin yüzünü güldürürken, birincilik mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi finiş çizgisini geçmeye uğraştı, kimisi ise çizgiyi geçmeden annesinin yanına gitti.