7’den 70’e kanser hastaları için koştu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geliri kanser tedavisi ve araştırmalarında kullanılmak üzere yerleşik yabancılar tarafından organize edilen ’Yaşam İçin Yarış’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Yarış öncesi katılımcılar Beşkaza...

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geliri kanser tedavisi ve araştırmalarında kullanılmak üzere yerleşik yabancılar tarafından organize edilen ’Yaşam İçin Yarış’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yarış öncesi katılımcılar Beşkaza Meydanında toplu halde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaparak, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) tarafından ’Yaşam İçin Yarış’ adı altında organize edilen yarış, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünden başladı. Yarışa çoğunluğu ilçede yaşayan İngilizler’den oluşan toplam 500 kişi katıldı. Yaşları 7 ile 80 arasında değişen yarışçılar etkinliğe katılabilmek için bağışta bulundu. Fethiye Belediyesi Kültür merkezi önünde Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından başlatılan yarışta katılımcılar Kordon Boyu’nda oluşturulan 5 kilometrelik parkuru yürüyerek veya koşarak tamamlayabilmek için mücadele etti. İngiliz yarışçılar, sırtlarında kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiş yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Engelli yarışmacılardan bazıları da etkinliğe tekerlekli sandalyeleri ile geldi.

Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, yaptığı açıklamada Fethiye’de yaşayan yaklaşık 4 bin İngiliz’in yarışa aşırı ilgi gösterdiğini söyledi.

Yarışlarda geçtiğimiz yıl 40 bin lira toplandığını dile getiren Şahiner, "Yarışın geliri hastanemizde ihtiyacı olan kemoterapi hastalarının ihtiyaçlarına harcanıyor. Aynı zamanda Fethiye Devlet Hastanesinin bu konudaki eksiklikleri giderilecek. Etkinlikte 100 bin lira toplanması hedefleniyor" diye konuştu.

Proje koordinatörü Şemsi Toprak ise yarışı 4 yıldır aralıksız olarak sürdürdüklerini ve önceki yarışlardan elde edilen gelirle hastaneye çeşitli cihazlar aldıklarını dile getirdi.

Kanser hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Toprak, "Çocuklar, engelliler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışa yaklaşık 500 kişi katıldı. Özellikle Fethiye’de yaşayan İngilizlerin büyük katkısı oluyor. Her geçen yıl yerli halkımızın da yarışa katılımı artıyor. Gelecek yıllarda da katılımın artacağına inanıyorum" diye konuştu

Yarış sonunda, kategorilerine göre dereceye girenlere madalyaları verildi.