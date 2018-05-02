8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Kuşadası’nda gerçekleştirilecek

ANKARA (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çok sayıda ülkeden üst düzeyde katılımcının yer alacağı 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi düzenlenecek.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından 3-6 Mayıs tarihleri arasında Aydın Kuşadası’nda “sağlık turizmi için yol haritası” ana temasıyla düzenlenecek 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’ne çok sayıda ülkeden üst düzeyde katılım gerçekleşecek. Kongreye Atılım Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitelerinin yanı sıra 8 üniversite, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve sivil toplum örgütleri de destek veriyor. 50’ye yakın ülkeden 378 ‘i yabancı, 200’ü yerli olmak üzere 500’‘ü aşkın katılımcının yer aldığı kongreye birçok ülkenin sağlık bakanları ve yardımcıları, Turizm Bakanlığı bürokratları, hastane yöneticileri, uzman hekimler, diş hekimleri, termal tesis yöneticileri, aracı kurum temsilcileri, hukukçular, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, turizmciler ve akademisyenler katılacak.

ADB, Çin, Hindistan, Pakistan, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Litvanya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, İran, Irak, Ürdün, Gürcistan, Sudan, Somali, Gine, Kenya gibi ülkelerden geniş bir yelpazede katılımcının beklendiği kongrede 14 panelde 59 panelist yer alacak ve 11 oturumda 37 bilimsel çalışma sunulacak. Oturumlarda 30’un üzerinde üniversiteden ve çeşitli kurumlardan 100’e yakın konuşmacı sunum gerçekleştirecek.

Sağlık turizminin sürdürülebilirliği, karşılaşılan sorunlar, kalite ve akreditasyon, pazarlama ve markalaşma, ekonomik, etik ve hukuki boyutu, kamu politikaları, teknoloji ve eğitim gibi konuların tartışılacağı kongrede sağlık turizminde öncü ABD, Çin, Hindistan, Almanya, Avusturya, Belçika, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan vb. ülkelerden alanların uzman akademisyen ve sektör yöneticisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşacak. Kongre boyunca oturumlara paralel olarak çalıştaylara yer verilecek. Kongrenin ikinci günü özellikle B2B görüşmelere ayrılarak, yurt dışından işbirliği yapmak maksadı ile gelen yabancı katılımcılar ile yerli yatırımcıların bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Üçüncü gün, sosyal gezinin yanı sıra yabancı ülkeden gelen sektör temsilcileri ile hastane ziyaretleri gerçekleştirilecek.