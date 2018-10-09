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09 Ekim 2018 Salı 17:10

9 ayda 1 milyon 308 bin 272 yolcu hizmet aldı

Samsun-Çarşamba Havalimanından 9 ayda 1 milyon 308 bin 272 yolcu hizmet aldı.Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun-Çarşamba Havalimanı Eylül ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama...

9 ayda 1 milyon 308 bin 272 yolcu hizmet aldı
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Samsun-Çarşamba Havalimanından 9 ayda 1 milyon 308 bin 272 yolcu hizmet aldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun-Çarşamba Havalimanı Eylül ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği 135 bin 130, dış hat yolcu trafiği 15 bin 525, toplamda ise 150 bin 655 oldu. 2018 yılı Eylül ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1167 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 133 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1300’e ulaştı. 2018 yılı Eylül ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1548 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılı 9 aylık istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Havalimanından; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1 milyon 308 bin 272 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 15 artışla 10 bin 863’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 61 artışla 12 bin 648 tona ulaştı” dedi.
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