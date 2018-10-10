98 yaşındaki İpekoğlu, şehit 8 asker için Kartepe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

98 yaşında Kartepeli Zehra İpekoğlu, Batman’da hain saldırı sonrasında şehit olan 8 kahraman asker için Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

98 yaşında Kartepeli Zehra İpekoğlu, Batman’da hain saldırı sonrasında şehit olan 8 kahraman asker için Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Batman’da hain saldırı sonucu 8 kahramanın şehit olduğunu öğrenen 98 yaşındaki gazi kızı Zehra İpekoğlu, Kartepe İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya’yı ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Gazi kızı İpekoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizi bölmeyecekler” dedi.

Alo Evlat ekibi, Kartepe’de ikamet eden Tokatlı Gazi Veli Çavuş’un kızı Zehra İpekoğlu’na 7/24 hizmet veriyor. Batman’dan gelen şehit haberi sonrasında Alo Evlat ekibini arayan İpekoğlu, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına gitmek istediğini söyledi. Hemen harekete geçen Alo Evlat ekibi, Zehra anneyi evinden alarak İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya ile bir araya getirdi.

Buğulu gözlerle Kartepe İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya’ya başsağlığı dileyen gazi kızı İpekoğlu, "Ülkemizin bekası için binlerce can verildi. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye binlerce Mehmetçik şahadet şerbetini içti. Ülkemiz üzerinde kirli emelleri olanlar istediklerine ulaşamayacaklar. Bizler bir ölür bin diriliriz. Askerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bu hainlerin tasmalarını elinde tutanlarda cezalarını göreceklerdir" diye konuştu.

Zehra annenin ziyaretine teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya, "Milletimiz her zaman etle tırnak gibidir. Askerimiz, polisimiz, milletimizin bu birlikteliğini kimse bozamaz, buna izin verilmeyecektir. Askerimizle yüz yüze gelemeyen hainler böyle tuzaklar kuruyorlar. Türk milletinin bir kez daha ciğer yandı. Ülkemiz genelinde bu hainlere karşı sonuna kadar mücadele edilmektedir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda İlçe Komutanı Kaya, şanlı Türk bayrağı rozetini kendi elleriyle Zehra annenin yakasına taktı. 98 yaşındaki Zehra İpekoğlu ise her zaman askerimiz için dua ettiğini, her daim yanlarında olduğunu dile getirdi.