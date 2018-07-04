GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:50

ABD, Bağımsızlık Gününü kutluyor

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere’den bağımsızlıklarının 242’nci yıl dönümünü olan 4 Temmuz’u kutluyor. ABD genelinde gün boyunca kutlamalar, geçit törenleri, havai fişekli gösteriler ve konserler düzenlenecek.Amerika genelinde...

ABD, Bağımsızlık Gününü kutluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere’den bağımsızlıklarının 242’nci yıl dönümünü olan 4 Temmuz’u kutluyor. ABD genelinde gün boyunca kutlamalar, geçit törenleri, havai fişekli gösteriler ve konserler düzenlenecek.

Amerika genelinde kutlamaların yapılacağı Bağımsızlık Günü’nde, başkent Washington’da binlerce Amerikalının katılacağı ve konserlerin düzenleneceği kutlamaların merkezi Ulusal Park’ta havai fişek gösterisi de gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, Beyaz Saray’ın da bulunduğu Pennsylvania Bulvarı’nda da geçit töreni yapılacak. Washington’daki etkinlikler nedeniyle hafta sonundan bu yana yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda.

4 Temmuz 1776’da Amerika’da bulunan 13 İngiliz kolonisi, Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza atarak İngiliz Krallığı’yla bağlarını tamamen koparmıştı. Bağımsızlığın ilanından bir yıl önce başlayan Bağımsızlık Savaşı 1783’te imzalanan Paris Anlaşması’yla sona ermiş, İngiltere Amerika’nın bağımsızlığını tanımıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku