ABD, Bağımsızlık Gününü kutluyor

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere’den bağımsızlıklarının 242’nci yıl dönümünü olan 4 Temmuz’u kutluyor. ABD genelinde gün boyunca kutlamalar, geçit törenleri, havai fişekli gösteriler ve konserler düzenlenecek.Amerika genelinde...

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere’den bağımsızlıklarının 242’nci yıl dönümünü olan 4 Temmuz’u kutluyor. ABD genelinde gün boyunca kutlamalar, geçit törenleri, havai fişekli gösteriler ve konserler düzenlenecek.

Amerika genelinde kutlamaların yapılacağı Bağımsızlık Günü’nde, başkent Washington’da binlerce Amerikalının katılacağı ve konserlerin düzenleneceği kutlamaların merkezi Ulusal Park’ta havai fişek gösterisi de gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, Beyaz Saray’ın da bulunduğu Pennsylvania Bulvarı’nda da geçit töreni yapılacak. Washington’daki etkinlikler nedeniyle hafta sonundan bu yana yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda.

4 Temmuz 1776’da Amerika’da bulunan 13 İngiliz kolonisi, Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza atarak İngiliz Krallığı’yla bağlarını tamamen koparmıştı. Bağımsızlığın ilanından bir yıl önce başlayan Bağımsızlık Savaşı 1783’te imzalanan Paris Anlaşması’yla sona ermiş, İngiltere Amerika’nın bağımsızlığını tanımıştı.