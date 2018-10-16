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16 Ekim 2018 Salı 23:26

ABD Başkan Yardımcısı Pence’den Kaşıkçı açıklaması: "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili. "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Kaşıkçı açıklaması: 'Dünyanın gerçeği bilmesi önemli”
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili. "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Georgia eyaletinde gazetecilere açıklamada bulundu. Kaşıkçı olayının derinlemesine inceleneceğini söyleyen Pence, “Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Kaşıkçı gerçekten öldürüldüyse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeliyiz” dedi.

Herhangi bir can kaybının çok üzücü olduğunu ifade ederek, “Bu aynı zamanda özgür ve bağımsız basına yönelik bir saldırıydı. Bu yüzden cevaplar isteyeceğiz. Dünya cevapları hak ediyor" diyen Pence, Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile daha sonra görüşeceğini ifade etti.
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