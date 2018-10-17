ABD Başkanı Donald Trump kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile Suudi Arabistan ile aralarının açılmasını istemediklerini söyledi. Trump, “Eğer sahiplerse, Türkiye’den ses ve görüntü kayıtlarını istedik” dedi.
IHAAW190330-GEN/17-10-2018 - ABD Başkanı Donald Trump kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile Suudi Arabistan ile aralarının açılmasını istemediklerini söyledi. Trump, “Eğer sahiplerse, Türkiye’den ses ve görüntü kayıtlarını istedik” dedi. 17.10.2018 19:03:30 TSI NNNN