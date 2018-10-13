13 Ekim 2018 Cumartesi 17:17

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Brunson, Oval Ofis’te benimle öğleden sonra görüşecek. Onu görmek ve onunla görüşmek harika olacak. O çok zor tecrübelerden geçen harika bir Hristiyan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E

IHAAW171818-GEN/13-10-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Brunson, Oval Ofis’te benimle öğleden sonra görüşecek. Onu görmek ve onunla görüşmek harika olacak. O çok zor tecrübelerden geçen harika bir Hristiyan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi. 13.10.2018 17:18:18 TSI NNNN