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16 Ekim 2018 Salı 12:01

ABD, Beyaz Saray’daki tabloyu konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisinin de yer aldığı ABD eski başkanlarının olduğu tabloyu Beyaz Saray’ın duvarına astırması ABD’de tartışma başlattı.ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini Cumhuriyetçi eski başkanlarla aynı...

ABD, Beyaz Saray'daki tabloyu konuşuyor
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisinin de yer aldığı ABD eski başkanlarının olduğu tabloyu Beyaz Saray’ın duvarına astırması ABD’de tartışma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini Cumhuriyetçi eski başkanlarla aynı masada gösteren tabloyu Beyaz Saray’ın duvarına astırması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Trump’ın CBS kanalındaki 60 dakika programına röportaj verdiği esnada izleyiciler tarafından fark edilen tabloda Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlar George W.H Bush, Gerald Ford, Warren G. Harding, Abraham Lincoln, Calvin Coolidge, Ronald Reagan, Teddy Roosevelt, Dwight Eisenhower, George W. Bush ve Richard Nixon’la oturduğu görülüyor. Tabloda zayıf görünen Trump, Dwight Eisenhower ve Richard Nixon arasında, Abraham Lincoln ile de karşılıklı oturuyor. Ressam Andy Thomas’a ait olan tabloyu Trump’a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa’nın hediye ettiği belirtiliyor. Birkaç hafta önce Trump’la telefonda konuştuğunu aktaran Thomas, tablonun asılmasına çok şaşırdığını belirterek “Çok mutlu oldum. Çoğu zaman başkanlara verilen hediyeler sergilenmez. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Twitter hesaplarında yorum yapan bazı kullanıcılar tabloyu “bayağı” başlığı ile paylaştı.
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