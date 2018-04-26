ABD, kıtalar arası füzeyi test etti

ABD Hava Kuvvetlerinin, California’daki Vandenberg üssünden atılan kıtalar arası balistik füzeyi başarıyla test ettiği bildirildi.

ABD tarafından yapılan açıklamada, “Minuteman 3” füzesinin hedefine başarıyla isabet ettiği kaydedilerek, data verilerinin ve sonuçlarının açıklanmayacağı bildirildi. Yetkililer, kıtalar arası füze testine yaklaşık 5 yıl önce karar verildiğini ancak denemenin bu yıl yapıldığını bildirdi. California’da bulunan Vanderberg Hava Üssü’nden yerel saatle 05.26’da fırlatılan kıtalar arası balistik füzeden beklenen füzenin alındığı kaydedildi.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından ABD’de farklı yerlerde yüzlerce "Minuteman 3" füzesi bulunuyor.