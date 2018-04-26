GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:43

ABD, kıtalar arası füzeyi test etti

ABD Hava Kuvvetlerinin, California’daki Vandenberg üssünden atılan kıtalar arası balistik füzeyi başarıyla test ettiği bildirildi.

ABD, kıtalar arası füzeyi test etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ABD Hava Kuvvetlerinin, California’daki Vandenberg üssünden atılan kıtalar arası balistik füzeyi başarıyla test ettiği bildirildi.

ABD tarafından yapılan açıklamada, “Minuteman 3” füzesinin hedefine başarıyla isabet ettiği kaydedilerek, data verilerinin ve sonuçlarının açıklanmayacağı bildirildi. Yetkililer, kıtalar arası füze testine yaklaşık 5 yıl önce karar verildiğini ancak denemenin bu yıl yapıldığını bildirdi. California’da bulunan Vanderberg Hava Üssü’nden yerel saatle 05.26’da fırlatılan kıtalar arası balistik füzeden beklenen füzenin alındığı kaydedildi.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından ABD’de farklı yerlerde yüzlerce "Minuteman 3" füzesi bulunuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku