ABD liderliğindeki koalisyon güçleri DEAŞ’a karşı operasyonlarda sivil ölümleri itiraf etti

DEAŞ’e karşı kurulan ABD liderliğindeki koalisyon güçleri dün operasyonlarda 28 sivilin öldüğünü kabul etti. Koalisyon güçlerinin operasyonlarında öldürülen sivillerin sayısı 883’e yükseldi.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri bir açıklama yaparak, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı yapılan hava saldırıları ve top atışları sırasında öldürülen siviller konusunda Mart ayında hazırlanan 49 raporun incelenmesinin tamamlandığını belirtti.

Irak ve Suriye’de geçen yıl 3 ayrı saldırıda sivillerin öldürüldüğü belirtildi. 25 Mayıs 2017’de Suriye’nin doğu bölgesinde Deyruzzor’da DEAŞ’ın karargahı ve medya merkezine yapılan hava saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti.

Yayımlanan resmi açıklamada "Araştırmada, mümkün olan bütün tedbirlerin alınmasına rağmen maalesef kasıt olmadan sivil ölümlerin olduğu tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

Resmi açıklamada ayrıca, 27 Nisan 2017’de Suriye’nin Rakka şehrindeki DEAŞ karargahına yapılan hava saldırısında 11 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. İnceleme komisyonunun çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinin Ağustos 2014 ile Mart 2018 arasında Irak ve Suriye’de 29 bin 254 hava saldırısı yaptığı, sivil ölümlerin ABD’nin kabul ettiği sayının çok üzerinde olduğu, saldırılarda tahmini sivil ölü sayısının en az 6 bin 259 olduğu kaydedildi.