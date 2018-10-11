GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 18:58

ABD Maslahatgüzarı Hovenier, Brunson ile 45 dakika görüştü

ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ı ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, içeride 45 dakika kalırken, çıkışta gazetecilere bir açıklama yapmadı.

ABD Maslahatgüzarı Hovenier, Brunson ile 45 dakika görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ı ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, içeride 45 dakika kalırken, çıkışta gazetecilere bir açıklama yapmadı.

Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson, yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yarın görülecek duruşma öncesi ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, elçilik yetkilileriyle birlikte Brunson’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Brunson ile 45 dakika görüşen Hovenier, çıkışta gazetecilere açıklama yapmadan evden ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku