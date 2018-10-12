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12 Ekim 2018 Cuma 08:29

ABD ordusu F-35 kullanımını durdurdu

Dünya’nın en pahalı savaş uçağı olan ve Türkiye’nin de hem üreticileri arasında bulunduğu hem de siparişi bulunan F-35’lerin ABD ordusunda kullanımı donduruldu.ABD Ordusunun çeşitli birimlerinde kullanılan 320 F-35 savaş uçağının...

ABD ordusu F-35 kullanımını durdurdu
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Dünya’nın en pahalı savaş uçağı olan ve Türkiye’nin de hem üreticileri arasında bulunduğu hem de siparişi bulunan F-35’lerin ABD ordusunda kullanımı donduruldu.

ABD Ordusunun çeşitli birimlerinde kullanılan 320 F-35 savaş uçağının kullanımı geçen ay test uçuşu sırasında düşen bir F-35’in incelenmesi kapsamında geçici olarak durduruldu.

Düşen uçakta motor içindeki bir yakıt tüpünde arıza tespit edilmesi üzerine tüm uçakların incelemeye alınması kararlaştırıldı.

Savunma Bakanı James Mattis’in F-35 Savaş Uçaklarının aktif kullanımda daha çok yer almasını talep etmesinden günler sonra gelen karar Pentagon’un bu isteği gerçekleştirmesini zora sokuyor.

ABD ordusu haricinde bu uçağı elinde bulunduran diğer ülkelerde uçuşları durdurarak inceleme başlattı. İnceleme başlatan ülkeler arasında sadece İtalyan Hava Kuvvetleri bir sorun bulunmadığını açıklayarak uçuşlara devam edeceğini bildirdi.

F-35 ortak programının sözcüsü Joe Dellavedova incelemenin 24 ile 48 saat içerisinde tamamlanmasını umduklarını açıklayarak “F-35 leri savaş uçağı olarak teslim ederken, modernize ederken ve bakımlarını yaparken mümkün olan tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

F-35’leri üreten Lockheed’in sözcüsü Michael Friedman’da “Aktif olarak Pentagon’un F-35 ortak program ofisi ile ve dünyadaki müşterilerimizle bu sorunun çözümü için çalışıyoruz” dedi.

Güney Carolina’da düşen F-35 Savaş Uçağı, F-35B sınıfı dikey iniş yapabilen versiyonuydu ve yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtulmuştu.
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