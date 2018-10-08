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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:54

Abdal Murad Cami’nin çehresi değişti

Osmangazi Belediyesi, Abdal Murat Camii’nin çevresini güzelleştirdi.Osmangazi Belediyesi, Alacahırka Mahallesi’nde bulunan Abdal Murat Camii’nin çevresini düzenledi. Cami bahçesinin ortasında yer alan şadırvan kaldırıldı ve yerine daha...

Abdal Murad Cami'nin çehresi değişti
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Osmangazi Belediyesi, Abdal Murat Camii’nin çevresini güzelleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, Alacahırka Mahallesi’nde bulunan Abdal Murat Camii’nin çevresini düzenledi. Cami bahçesinin ortasında yer alan şadırvan kaldırıldı ve yerine daha kullanışlı yeni bir abdesthane inşa edildi. Şadırvanın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip cami bahçesinin zemin kaplaması yenilendi. Oturma grupları yerleştirilen bahçenin alt bölümünde çocuk parkı oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla hem camiye modern bir görünüm kazandırıldı hem de bölgenin çehresini değiştiren ve mahalleye nefes aldıran yeni bir meydan kazandırıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “136 mahallemizde merkezden en ücra noktaya kadar giderek vatandaşlarımızın ihtiyaçların cevap vermeye çalışıyoruz. Abdal Murat Camii avlusunun uzun yıllardır bakıma ihtiyacı vardı. Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda başlattığımız çevre düzenleme çalışması ile burasını daha güzel ve kullanışlı hale getirdik. Zemin kaplaması, abdesthane, oturma grupları ve çocuk parkıyla birlikte cami bahçesi mahalle meydanı hüviyetine büründü. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Dündar, Osmangazi ve Bursa’nın tarihî eserlerini ve değerlerini ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, “Geçmişimizi geleceğe aktarıyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde çalışmaları bitirdik. Şuanda tanıtım ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Müzede Bursa’nın fethi, panoramik resim ile tasvir ediliyor. Bu resimde Bursa’nın fethinde önemli katkıları olan Abdal Murad’ın dergahı da yer alıyor. Burası eski Bursa’nın mahalleleri. Bu tarihi mahallemize yeni bir meydan ve çocuk parkı kazandırmak için geçtiğimiz aylarda çalışma başlattık. Vatandaşlarımız hizmetlerin en güzellerine lâyık. Bizler de bu düşünce ve halkımızdan aldığımız güç ile hizmetlerimizi yapıyoruz” diye konuştu.
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