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12 Ekim 2018 Cuma 23:52

ABD’de Michael Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi

ABD’nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

ABD'de Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
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ABD’nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletini vuran ve daha sonra Georgia, Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde de etkili olan Michael Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. ABD’yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida’dayı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti. Micheal Kasırgası’nın Georgia eyaletinden sonra geçtiğimiz haftalarda Florance Kasırgası’nın yaşandığı ve etkilerinin halen geçmediği Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini aşarak Virginia kıyılarından ülkeyi terk etmiş olmasına rağmen hala birçok bölgeye mevsim normallerinin üzerinde yağış getirdiği belirtildi. Fırtınanın vurduğu Florida kıyılarında yiyecek ve temiz su sıkıntısı yaşanırken, 1,5 milyona yakın kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi. Bölgede bulunan bir psikiyatri hastanesinde birçok hasta ve çalışanın mahsur kaldığı, hastaneye ihtiyaçların helikopterlerle ulaştırıldığı aktarıldı. Georgia’daki Sağlık ve İnsani Servisler Merkezi çalışanlarından Alex Azar, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılabilmesi için halk sağlığı konusunda acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ölü sayısı daha da artabilir

Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) yöneticisi Brock Long, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bugün ve yarın enkazları araştırdıkça ölü sayısının artmasını bekliyorum” dedi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise, yaptığı açıklamada 100 kadar kişinin acil durum ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade ederek, bundan çok daha fazla insanın sel baskınlarına karşı tahliye edildiğini söyledi.

Michael Kasırgası, ABD’de küresel ısınma tartışmalarını da alevlendirdi. ABD’de birçok bilim adamı, kasırganın bu kadar kuvvetli olabilmesini Meksika Körfezi’nde suların mevsim normallerinin çok üstünde sıcaklıklarda olmasına bağlıyor. İnsanlar tarafından oluşturulan gazlardan meydana gelen ısının yüzde 90’ının okyanuslar tarafından emildiğini belirten Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi (NOAA), fırtınaların 100 yıl öncesinden daha ölümcül olduğunu ve bu gazların üretiminin azalmaması durumunda önümüzdeki yıllarda daha da güçlü fırtınaların gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017’de aldığı kararla ABD’nin küresel ısınma karşıtı Uluslararası Paris Anlaşması’ndan çekildiğini duyurmuştu.
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