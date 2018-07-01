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01 Temmuz 2018 Pazar 23:38

ABD’de tehlikeli sıcaklar ülkeyi alarma geçirdi

ABD’nin güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası sebebi ile vatandaşlara gerekli olunmadıkça evden çıkılmaması yönünde çağrıda bulunuldu.

ABD'de tehlikeli sıcaklar ülkeyi alarma geçirdi
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ABD’nin güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası sebebi ile vatandaşlara gerekli olunmadıkça evden çıkılmaması yönünde çağrıda bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası sebebi ile ülke alarma geçti. Ulusal Hava Durumu Servisi, 22 eyalette hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca artarak devam edecek olan sıcaklıklar konusunda uyarıda bulunarak, klimalı alanlarda durmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Servis ayrıca New York’un Syracuse, Buffalo ve Vermont bölgelerindeki şehirlerde rekor bir sıcaklık yaşanabileceğini de belirtti.

Ülkeyi etkisi altına alan kavurucu sıcaklığın gelecek hafta boyuncada sürmesi ve 45 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Arizona’dan Maine, Massachusett’ten Florida’ya uzanan 22 eyalette devam eden sıcak havaların 4 Temmuz Bağımsızlık Günü haftası boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların etkili olacağı eyaletlerde ise Bağımsızlık Günü kutlamaları, konser ve spor müsabakaları gibi birçok açık hava etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi.
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