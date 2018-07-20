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20 Temmuz 2018 Cuma 16:45

ABD’den 500 Somalili göçmene 18 ay daha müsaade

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Amerika’da kalan 500 Somalilinin ülkede 18 ay daha kalmalarına müsaade etti.

ABD'den 500 Somalili göçmene 18 ay daha müsaade
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ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Amerika’da kalan 500 Somalilinin ülkede 18 ay daha kalmalarına müsaade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Kirsten Nielsen yaptığı açıklamada, Geçici Koruma Statüsü ile ABD’de bulunan Somalili mültecilerin ülkede 18 ay daha kalabilmeleri için müsaade ettiklerini bildirdi. Nielsen, Amerika’da kalan Somalililerin yeniden kayıt yaptırabileceklerini, bu durumun 17 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceğini, kayıt olan herkesin Amerika’da yasal bir şekilde çalışabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Trump geçtiğimiz sene iş başına geldiğinden beri Geçici Koruma Programı hakkında ciddi kuşkuları olan Trump yönetimi, El Salvador, Haiti, Honduras, Nikaragua ve Sudan’dan gelen göçmenlerin programa dahil olmayacağını açıkladı.
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