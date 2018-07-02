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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:43

AB’den ABD’ye milyarlarca dolarlık misilleme uyarısı

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin otomobil ithalatına ek vergi koyması durumunda ticaret ortakları tarafından 294 milyar dolarlık karşı tedbir alınacağını duyurdu.

AB'den ABD'ye milyarlarca dolarlık misilleme uyarısı
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Avrupa Birliği (AB), ABD’nin otomobil ithalatına ek vergi koyması durumunda ticaret ortakları tarafından 294 milyar dolarlık karşı tedbir alınacağını duyurdu.

AB Komisyonu’nun ABD Ticaret Bakanlığı’na ek gümrük vergisi konusunda mektup gönderdi. Avrupa Birliği, ABD’nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen araba ve yedek parçalara ilave gümrük vergisi uygulamasının kendi otomotiv endüstrisine zarar vereceğini ve gümrük vergilerini uygulamaya koyması durumunda ticaret ortakları tarafından 294 milyar dolarlık karşı tedbir alınacağını açıkladı.

Mektupta Avrupa şirketlerinin ABD’de 2,9 milyona yakın araç ürettiğini ve 120 bin istihdam sağladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart’ta çelik ve alüminyum ithalatına kota kararını uygulamaya koymuştu. Buna göre ABD’ye girecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 oranında gümrük tarifesi uygulanacak.

Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hükümetin çalışmalarını tamamladığını ve ABD’nin yakında AB üretimi tüm araçlara yüzde 20’lik bir tarife uygulanmasını yürürlüğe koyacağını belirtmişti.
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