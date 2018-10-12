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12 Ekim 2018 Cuma 17:29

Abdülhamid’in torunlarından anlamlı ziyaret

Sultan II. Abdülhamid Han’ın üç kuşaktan torunları olan Harun Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu ve Yavuz Selim Osmanoğlu, Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1894 yılında yaptırılan ve şu an Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin faaliyette bulunduğu...

Abdülhamid'in torunlarından anlamlı ziyaret
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Sultan II. Abdülhamid Han’ın üç kuşaktan torunları olan Harun Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu ve Yavuz Selim Osmanoğlu, Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1894 yılında yaptırılan ve şu an Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin faaliyette bulunduğu tarihi hastaneyi ziyaret etti. Orhan Osmanoğlu, hastaneye bu yıl kazandırılan yeni bina için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Orhan Osmanoğlu, “Bugün buraya yeni binanın hizmete açılması vesilesiyle hayırlı olsun demek için geldik. Hastanenin açılışında babam ile birlikte ben de bulunmuştum. Bütün ailemizle birlikte burada tüm tedavilerimizi dört dörtlük gerçekleştirdiğimiz, sürekli geldiğimiz bu hastanenin bizim için anlamı büyük. Ayrıca Türkiye Hastanesi’ni Türkiye’ de butik hastane konseptini başlatma noktasında çok önemli buluyorum. Yeni binanın herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Payitaht Abdülhamid bu sezon çok hareketli olacak”

Payitaht Abdülhamid dizisinin Tarih Danışmanlığını üstlenen Orhan Osmanoğlu, dizide bu sezon güzel sürprizler olacağını da kaydederek şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz hafta üçüncü sezonun ilk bölümünü yayınladık. Dizimiz yeni sezonun ilk bölümünde müthiş derecede bir reyting aldı. Yeni ekip ve yeni oyuncularla yeni sezona çok iyi başladık. Seyircilerimiz dizimizin bitmesini istemiyorlar. Dizimizi bu sezonda da bitirmeyi düşünmüyoruz. Ayrıca bu akşamki ve önümüzdeki bölümlerde seyircilerimize güzel sürprizlerimiz olacak. Bununla birlikte dizide Sultan Abdülhamid’in tahta kaldığı son yılları işlemeye başladık. Bu sezonda dizide suikastların arttığı, hareketli ve heyecanlı bölümler göreceğiz.”
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