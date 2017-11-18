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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:21

ABİM, İSKİF’2017 Fuarı’nda

Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’na (İSKİF’2017) katıldı.İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı (İSKİF’2017), kapılarını ziyaretçilere açtı. İşletmelerin, kısa, orta ve uzun vadede...

ABİM, İSKİF'2017 Fuarı'nda
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Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’na (İSKİF’2017) katıldı.

İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı (İSKİF’2017), kapılarını ziyaretçilere açtı. İşletmelerin, kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu ve duyacağı iş gücü açığının giderilmesi ve iş arayanlara firmaları tanıma imkanı sağlayacak olan fuar, 2 gün sürecek.

Başarılı bir çalışma yaşamı için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, aynı zamanda işverenin nitelikli iş gücü temine yardımcı olmak için düzenlenen fuara katılan Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), fuarda ziyarete gelen vatandaşlara Arnavutköy’de istihdam adına neler yapıldığını anlatıyor.

Kurulduğu günden bugüne kadar 20 bin kişiye yardımcı olan ABİM, istihdam fuarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Her gün gelişen ve değişen Arnavutköy, yapılan yeni yatırımlarla istihdam alanının merkezi haline geliyor.

İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda konuşma yapan Arnavutköy İstihdam Merkezi Koordinatörü Ömer Fidan, "ABİM olarak İŞKUR tarafından gerçekleştirilen istihdam fuarlarına katılım sağlıyoruz. İstihdam merkezi olarak yedi yılda 20 bin vatandaşımıza iş konusunda destek olduk. Şuan fuara katılım nedenimiz de fuara katılan vatandaşlarımızın iş başvuruları alarak, onların mesleğine uygun yönlendirmelerini yapmak. Bu maksatla buraya gelen vatandaşların öz geçmişlerini alıp, en kısa zamanda kendilerine dönüş yapacağız" dedi.

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