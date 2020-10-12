Aboneplus.com İle Sosyal Medya Hesaplarınız Fenomen Olsun

Kişisel ve kurumsal sosyal medya hesapları büyük kitlelere ulaşmak için kullanılan en önemli araçların başında yer alıyor. Bu amaçla hesabınızı büyütecek takipçi sayınızı artıracak aboneplus.com hizmete girdi.

İstatiksel Verilerle Sosyal Medya

Elbette sosyal medya platformlarının kullanım oranlarını ve doğrulunu istatiksel olarak değerlendirmekte fayda vardır. Statista’nın paylaşmış olduğu son verilere bakıldığında her geçen yıl hızla büyüyen bir kitleyle karşılaşıyoruz. Pazarın kaydığı yer sosyal medya platformları bu demek oluyor ki kullanım oranı %50 ‘nin üzerinde olan sosyal medya da artık herkes olmak zorunda! İster bir yazar olun ister ticaret yapın, isterseniz de sadece kendinizi tanıtın, her ne yapıyor olursanız olun başarının yolu %100 sosyal medyadan geçiyor. Reklamların doğru kullanım ve tatbiki, kitlesel ulaşım seviyesi burada tanınırlık ve bilinirlik seviyesini belirliyor.

Kurumsal olsun, bireysel olsun 7’den 70’e herkesin kullandığı bir ya da birkaç sosyal medya hesapları bulunuyor. Ürün veya hizmetlerimizi büyük kitlelere ulaştırmak amacıyla ve yahut fenomen olmak amacıyla kullandığımız hesapların ne kadar fazla ilgi gördüğü verdiğiniz hizmetle doğru orantılı olarak takipçi sayısına yansıyor. Birçok kişi İnstagram, Twitter, Facebook, Youtube ve Tiktok gibi önde gelen soysal medya platformlarında ki hesaplarını belli bir takipçi sayısına ulaşana kadar reklam yapmadan büyümeyeceği konusunda hem fikir. Çünkü bu plartformların algoritmaları paylaşılan post ya da videonun aldığı geri dönüşe göre o hesabı diğer kullanıcılara önerip, öne çıkarıyor. Böylelikle hesap daha hızlı bir şekilde büyük takipçi sayısına ulaşıyor.

Aboneplus.com, sizin yönetimini sağladığınız sosyal medya sayfanızda takipçi beğeni ve yorum sayısını düzenler hesabınıza yapılan düzenli destekleme sayesinde daha çabuk öne çıkarsınız. Organik takipçiyi uzun zamana yayarak elde etmek gerçekten zordur ve bugün en büyük sayfalar bile, bu profesyonel desteğe başvurmaktadır.

Öte yandan sosyal medya platformların da küçük bütçelerle reklam yaparak elde edilecek izlenme ve takipçi sayısı maalesef çok fazla değil. Aboneplus.com ise burada devreye girerek size küçük bütçelerle hesabınızı hızlı bir şekilde büyütme olanağı sağlıyor. Organik instagram takipçi satın alarak belli bir kitleye hızlı bir şekilde kavuşabilirsiniz. Facebook beğeni satın alarak ürünlerinizi daha fazla tanıtabilirsiniz. Youtube video izlenmeleri satın alarak Youtube’nin videonuzu öne çıkarmasına ve daha fazla izlenme alarak trendlere çıkarabilirsiniz. Twitter retweet satın alarak attığınız twiti Türkiye gündemine taşıyabilirsiniz. Yine Tiktok izlenme satın alarak videolarınızı milyonlara ulaştırabilirsiniz. Tanınmış birçok fenomen hesaplarını büyütmek için takipçi satın aldığını inkâr etmiyor. Çünkü belli bir takipçi sayısına ulaşmamışsanız takipçi sayınızın artmasını sağlamak uzun yıllar alabiliyor. Deneyimli uzman ekibiyle aboneplus.com güvenli ödeme altyapısıyla sosyal medya hesaplarınızı hızlı ve kaliteli şekilde büyütüyor. Birçok fenomenin kullandığı sistem her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Takipçileriniz Sizi Nasıl Bulacak?

Hesabınıza yapılan profesyonel destek hizmeti sayesinde Aboneplus.com ile birlikte ilerleyeceksiniz. İlgi çekici içerikler üreterek, takipçilerinizle samimi bir iletişim yolu keşfederek onları daimî takipçiniz haline getirebilirsiniz.

Aboneplus.com’un yaptığı kampanyalarla ucuz takipçi satın almak, ucuz video izlenmesi satın almak, ucuz beğeni satın almak ve daha birçok seçeneği online kredi kartı ile ödeme ve havale seçenekleriyle güvenle satın alabilirsiniz.