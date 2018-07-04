GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:53

Acılı anne Leyla’nın mezara sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Ağrı’da 2 gün önce cansız bedeni bulunan ve dün köyde defnedilen minik Leyla’nın mezarı bugün annesi Şükran Aydemir ve akrabaları tarafından ziyaret edildi. Minik Leyla’nın annesi mezara sarılarak gözyaşlarına boğulurken teyzesi...

Acılı anne Leyla'nın mezara sarılarak gözyaşlarına boğuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ağrı’da 2 gün önce cansız bedeni bulunan ve dün köyde defnedilen minik Leyla’nın mezarı bugün annesi Şükran Aydemir ve akrabaları tarafından ziyaret edildi. Minik Leyla’nın annesi mezara sarılarak gözyaşlarına boğulurken teyzesi baygınlık geçirdi.

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 18’inci gününde dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla dün defnedildi. Minik Leyla’nın annesi Şükran Aydemir ve akrabaları bugün sabah saatlerinde Leyla’nın mezarını ziyaret edip Kur’an-ı Kerim okudu. Acılı anne kızının mezarında dua ettikten sonra toprağa sarılarak ağladı.

Gözyaşlarına tutunamayan ve uzun süre ağlayan anne ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Kızının mezarına sarılan anne yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Dakikalarca Leyla’nın mezarına sarılan anne Şükran Aydemir’in feryadı yürek yaktı.

Leyla’nın mezarının başında uzun süre ağlayan teyzesi İpek ise fenalaştı. Bayılan teyzeye yakınları tarafından su verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku