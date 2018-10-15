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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:26

Adalet Bakanlığından Nedim Şener açıklaması: "İddia tamamen asılsızdır"

Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun gazeteci Nedim Şener’in cezaevinde kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığından Nedim Şener açıklaması: 'İddia tamamen asılsızdır'
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Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun gazeteci Nedim Şener’in cezaevinde kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP’li Bekaroğlu’nun gazeteci Şener’in cezaevinde kötü muameleye uğradığına ilişkin iddiaları gündeme getirdiği belirtilerek, söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu kaydedildi. Cezaevlerinde polisin görev yapmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Dolayısı ile ’FETÖ’cü polislerin cezaevinde kötü muamelede bulunması’ diye bir durum söz konusu değildir. Hiç bir tutuklu ya da hükümlüye olmadığı gibi, adı geçen gazeteciye de cezaevi görevlileri tarafından herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Ayrıca kendisinin bu konuda ne emniyet makamlarına ne savcılıklarımıza ne de bakanlığımıza şikayeti ya da müracaatı olmuştur" denildi.
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