Adana Lezzet Festivali’nde mangal ateşi yakıldı

Bu yıl 2.’si düzenlenen Adana Lezzet Festivali, kent protokolü tarafından festival mangalının yakılmasıyla başladı.Adana Valiliği öncülüğünde pek çok oda ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle kentte 2. kez düzenlenen Adana Lezzet...

Bu yıl 2.’si düzenlenen Adana Lezzet Festivali, kent protokolü tarafından festival mangalının yakılmasıyla başladı.

Adana Valiliği öncülüğünde pek çok oda ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle kentte 2. kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali’nin açılışı için Seyhan Nehri kıyısındaki eski narenciye parkında tören düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla Fuzuli Caddesi’nden Merkez Park’ta kortejin yürümesiyle başlayan festival açılış konuşmalarıyla devam etti. Korteje konuk ülke olarak davet edilen Çin Halk Cumhuriyetini temsilen, Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve yardımcıları da katıldı.

Festivalde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kültürel çeşitliliğinin en önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl ‘Adana lezzet kenti’ ve ‘Lezzetin peşinde koşanlar Adana’da buluşuyor’ sloganlarıyla düzenlediğimiz festivalimizin bu yıl ki teması “Gelenekselin gücü adına” olarak belirlendi. Bilindiği üzere günümüzde geleneksel mutfak ön plana çıkmış durumdadır. Tüm isim yapmış şefler, geleneksel mutfak ve pişirme yöntemlerine yönelmiştir. Bizler de yerel mutfaklarımızın değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Festivale katılan ve Adana’nın geleneksel lezzetlerinin peşinde koşan tüm yerli ve yabancı ziyaretçilere teşekkür eden Vali Demirtaş, “Devletimizin 100 yıllık eylem planında Çin’le ilişkilerin geliştirilmesine karar verilmiştir. Bizler de bu kapsamda kendilerini konuk ülke olarak Adana Lezzet Festivali’mize davet ettik. Festival süresince Adana’nın en yerel ve geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız. Böylelikle adana mutfağının tüm unsurlarını ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgilerimizin tanıtımına, bilinirliliğinin arttırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival mangalını kent protokolü, milletvekilleri ve Çin Büyükelçisi Yang yaktı. Daha sonra ziyaretçiler tek tek stantları gezerek, lezzetleri tattı.

Adana Lezzet festivali, Vali Demirtaş ve şef Alexandre Dionisio’nun festival mangalını yakması ve ardından gastroshowlarla devam etti.