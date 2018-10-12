GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 17:06

Adana Lezzet Festivali’nde mangal ateşi yakıldı

Bu yıl 2.’si düzenlenen Adana Lezzet Festivali, kent protokolü tarafından festival mangalının yakılmasıyla başladı.Adana Valiliği öncülüğünde pek çok oda ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle kentte 2. kez düzenlenen Adana Lezzet...

Adana Lezzet Festivali'nde mangal ateşi yakıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bu yıl 2.’si düzenlenen Adana Lezzet Festivali, kent protokolü tarafından festival mangalının yakılmasıyla başladı.

Adana Valiliği öncülüğünde pek çok oda ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle kentte 2. kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali’nin açılışı için Seyhan Nehri kıyısındaki eski narenciye parkında tören düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla Fuzuli Caddesi’nden Merkez Park’ta kortejin yürümesiyle başlayan festival açılış konuşmalarıyla devam etti. Korteje konuk ülke olarak davet edilen Çin Halk Cumhuriyetini temsilen, Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve yardımcıları da katıldı.

Festivalde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kültürel çeşitliliğinin en önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl ‘Adana lezzet kenti’ ve ‘Lezzetin peşinde koşanlar Adana’da buluşuyor’ sloganlarıyla düzenlediğimiz festivalimizin bu yıl ki teması “Gelenekselin gücü adına” olarak belirlendi. Bilindiği üzere günümüzde geleneksel mutfak ön plana çıkmış durumdadır. Tüm isim yapmış şefler, geleneksel mutfak ve pişirme yöntemlerine yönelmiştir. Bizler de yerel mutfaklarımızın değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Festivale katılan ve Adana’nın geleneksel lezzetlerinin peşinde koşan tüm yerli ve yabancı ziyaretçilere teşekkür eden Vali Demirtaş, “Devletimizin 100 yıllık eylem planında Çin’le ilişkilerin geliştirilmesine karar verilmiştir. Bizler de bu kapsamda kendilerini konuk ülke olarak Adana Lezzet Festivali’mize davet ettik. Festival süresince Adana’nın en yerel ve geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız. Böylelikle adana mutfağının tüm unsurlarını ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgilerimizin tanıtımına, bilinirliliğinin arttırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival mangalını kent protokolü, milletvekilleri ve Çin Büyükelçisi Yang yaktı. Daha sonra ziyaretçiler tek tek stantları gezerek, lezzetleri tattı.

Adana Lezzet festivali, Vali Demirtaş ve şef Alexandre Dionisio’nun festival mangalını yakması ve ardından gastroshowlarla devam etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku