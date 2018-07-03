GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:43

Adana’da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana’da sıcaklıklar etkisini arttırarak devam ediyor. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklarda uyudu, vakit geçirdi.Yoğun sıcaklar etkisini sürdürürken, sıcaklıktan bunalan...

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da sıcaklıklar etkisini arttırarak devam ediyor. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklarda uyudu, vakit geçirdi.

Yoğun sıcaklar etkisini sürdürürken, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara akın etti. Kimi vatandaşlar parklarda voleybol oynadı, kimileri ise ağaç gölgelerinde uyudu. Sıcaklıklardan dert yakınan bir vatandaş, “Çok sıcak yanıyoruz, parklara atıyoruz kendimizi. Havuza filan gidiyoruz, klimanın altından çıkmıyoruz. Haftaya biz de denize gideriz” diye konuştu.

Sahil kesiminde yaşayan ancak işi olduğu için Adana’ya gelen Mehmet Ünver ise sıcaklıklardan korunmak için ağaç altlarında dinlendiklerini belirterek, “Çok sıcak. Boş kalınca geldik burada dinleniyoruz. Daha çok sıcak olacakmış. Allah’tan gelen baş tacı” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku