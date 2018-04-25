GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:22

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adana’da kadınlar tarafından kurulan Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü, okçuluğa yaygınlaştırmak amacıyla cezaevlerinde ve sığınma evlerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlayacak.Okçuluğa merak...

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana’da kadınlar tarafından kurulan Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü, okçuluğa yaygınlaştırmak amacıyla cezaevlerinde ve sığınma evlerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlayacak.

Okçuluğa merak salmış, gönül vermiş yönetim kurulunun tamamının kadınlarda oluştuğu Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Emel Özdeş, kuruluş amaçları doğrultusunda kadınlar arasında okçuluğu yaygınlaştırmak amacıyla başta cezaevi ve sığınma evleri ile sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kulüp yönetimindeki kadınların okçuluğa Adana Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü’nde çalışmalara başladığını söyleyen Emel Özdeş, “Türkiye’de tekiz. Atlı okçuluk da yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projemizi UNESCO’ya da bildirdik. Onların da bize güzel bir dönüşü oldu" dedi.

Önceliklerinin her zaman kadınlar olduğunu belirten Özdeş, “Kulüp olarak çalışmaya başlayalı 4 ay oldu. Amacımız kadınlar üzerinde okçuluğu tanıtmak, yaymak” dedi.

Okçuluğa gönül veren kadınlarla kısa zamanda iyi işler yaptıklarını söyleyen Özdeş, “Yarışmalara gidiyoruz. Yarışmalarda derece alan arkadaşlarımız var. Geçtiğimiz hafta Malatya’da Fetih Kupası’nın düzenlediği ön elemeler vardı. Büyük bir organizasyondu. O ön elemelerde Dursun Buçakçı arkadaşımız birinci oldu. Ve Mayıs ayında Fetih Kupasında yarışmaya gidecek. Onun dışında Fatma arkadaşımız var. Onunda Mersin’de birincilik ve üçüncülük dereceleri var. Benim Kahramanmaraş’ta üçüncülük derecem var. Bu şekilde başladık” diye konuştu.

Türkiye’de yapılan önemli okçuluk yarışmalarından 6. Fetih Kupası ön elemelerini birincilikle geçen Dursun Buçakçı ise “Okçuluğa bir arkadaşımın teşvikiyle başladım. Bir iki defa antrenmanlara gittim hoşuma gitti. Devam etmeye karar verdim. 1 yıl oldu okçuluğa başlayalı. Derecelerimiz var. Adana’da yapılan 15 Temmuz Şehitleri Geleneksel Okçuluk Turnuvasında üçüncülük derecem var. Fetih Kupası için Malatya’ya gittik birinciliğim var. Elemeleri geçtik şimdi de İstanbul’daki Fetih Kupası’na 29 Mayıs’ta katılacağım. Oradan da menzil ve puta atışlarında birinciliği bekliyorum inşallah” dedi.

Buçakçı, evde boş oturan, herhangi bir uğraşı olmayan kadınları kendileriyle ok atmaya davet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku